Рамиз Алакбаров рассказал о диалоге с "Талибаном"* по вопросу прав женщин.

В ООН надеются, что вопрос работы женщин в Афганистане будет решен в январе 2023 года. Соответствующей информацией с журналистами в ходе брифинга с журналистами поделился заместитель миссии Всемирной организации по вопросу содействия Афганистану в гуманитарных вопросах Рамиз Алакбаров. Эксперт пояснил, что сотрудники ООН во время диалога с "Талибаном" (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация) рассчитывает решить проблему запрету для местных женщин работать. В частности, речь идет о помощи в гуманитарных организациях.

Мы ищем возможности для пересмотра этого решения. Последствия этого решения уже ощущаются. Надеюсь, что через месяц нам будет ясен исход и будут предприняты шаги для исправления ситуации. Рамиз Алакбаров, представитель ООН

Алакбаров пояснил, что основную обеспокоенность у руководства Афганистана в плане работы женщин на текущий момент вызывает несоблюдение правил ношения хиджаба. При этом в исламской культуре есть множество сообществ, в которых действуют аналогичные нормы, хотя женщины имеют право на работу и участие в общественной жизни страны.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций