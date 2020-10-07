В 2022 году в ОЭЗ Петербурга построят инновационный центр за 2 млрд рублей

Инновационный центр для резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ), их научно-исследовательских подразделений, офисных и производственных помещений появится на площадке "Новоорловская".

В новый Инновационный центр в Особой экономической зоне Петербурга вложат около 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Инновационный центр для резидентов Особой экономической зоны (ОЭЗ), их научно-исследовательских подразделений, офисных и производственных помещений появится на площадке "Новоорловская". Площадь центра – 18,7 тысячи м2. Работы планируют завершить к 22 января 2022 года.

Также заключён договор на строительство инженерной, таможенной и дорожной инфраструктуры ОЭЗ. Подрядчик построит дороги, системы водоснабжения и водоотведения, тепловые сети. Эти работы должны быть завершены 16 февраля 2022 года.

Новый корпус больницы Святителя Луки примет пациентов в апреле.

Фото: АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург"