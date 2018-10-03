Новый корпус больницы Святителя Луки примет пациентов в апреле

Новый стационар разместился в бывшей поликлинике ЛОМО. Город выкупил здание, построенное более 100 лет назад.

Новый корпус больницы Святителя Луки готовится принять первых пациентов. Губернатор Александр Беглов 25 марта посетил новый корпус больницы на Чугунной улице. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новый стационар разместился в бывшей поликлинике ЛОМО. Город выкупил здание, построенное более 100 лет назад. Пятиэтажный корпус рассчитан на 165 обычных и 8 реанимационных коек, он может работать как на прием плановых больных, так и в качестве инфекционного госпиталя.

В дальнейшем на первых двух этажах будет лечебно-диагностический центр для жителей Калининского и других районов города. Остальные этажи займут отделения нейрореабилитации для пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, хирургические операции. На пятом этаже расположится отделение онкологии с дневным стационаром и химиотерапией.

До конца 2021 года за счет бюджетных средств планируется построить 9 объектов здравоохранения. Инвестор построит медицинский центр в Невском районе.

Фото: пресс-служба Смольного