Новый корпус больницы Святителя Луки примет пациентов в апреле

Новый корпус больницы Святителя Луки готовится принять первых пациентов. Губернатор Александр Беглов 25 марта посетил новый корпус больницы на Чугунной улице. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Новый стационар разместился в бывшей поликлинике ЛОМО. Город выкупил здание, построенное более 100 лет назад. Пятиэтажный корпус рассчитан на 165 обычных и 8 реанимационных коек, он может работать как на прием плановых больных, так и в качестве инфекционного госпиталя.
В дальнейшем на первых двух этажах будет лечебно-диагностический центр для жителей Калининского и других районов города. Остальные этажи займут отделения нейрореабилитации для пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, хирургические операции. На пятом этаже расположится отделение онкологии с дневным стационаром и химиотерапией.
До конца 2021 года за счет бюджетных средств планируется построить 9 объектов здравоохранения. Инвестор построит медицинский центр в Невском районе.
Фото: пресс-служба Смольного
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