В ОАЭ умерла самая "тяжелая" женщина в Мире

37-летняя египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати скончалась сегодня ночью в больнице ОАЭ.

Египтянка из Александрии Эман Ахмед Аб Эль Ати считалась самой тяжелым человеком на планете. Ее рекордный вес составлял 495 килограммов.

О ней стало известно в конце прошлого года, когда ее родители обратились за помощью к президенту, когда они поняли, что не справляются с уходом за дочерью. На тот момент она весила почти полтонны и 25 лет не выходила из дома. Эман родилась весом 5 килограмм, ходить из-за проблем со здоровьем девочка не могла с рождения. Через некоторое время у нее была диагностирована слоновая болезнь, вызванная паразитами. В 11 лет Эман перенесла инсульт и осталась прикованной к постели.

В феврале этого года ей вызвались помочь специалисты из Индии, ее доставили в Мумбаи, где произвели резекцию желудка. После чего Эман похудела на 140 килограммов. Затем Эман перевезли в Абу-Даби, где за ней наблюдала команда высококвалифицированных медиков. Но организм 37 летней женщины не выдержал. Сегодня ночью она скончалась в больнице Бурджеля. Врачи диагностировали у нее почечную недостаточность и кишечный шок.

Видео: Piter.TV

Фото: Twitter/@Kemet2MkMert, @sadamengr, @Mateen_Hafeez