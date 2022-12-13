В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, еще пять получили ранения после обрушения многоуровневой парковки на территории США. Известно, что стоянка автомобилей располагалась в одном из жилых зданий в элитном районе города Нью-Йорка Манхэттене. Информацию о происшествии местным журналистам подтвердил сотрудник экстренного ведомства. В настоящее время специалисты устанавливают причины инцидента. По предварительным сведениям, под завалами людей нет.
В результате инцидента пострадали шестеро рабочих: один из них погиб, четверо были доставлены в медицинское учреждение, тогда как еще один отказался от оказания медицинской помощи.
представитель пожарной службы
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс проинформировал общественность о том, что уцелевшие конструкции парковки до сих пор находятся в нестабильном состоянии, поэтому на месте чрезвычайной ситуации задействована специальная аварийная техника.
В зоне платной парковки на Петроградской стороне начали устанавливать знаки.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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