В Нью-Йорке при обрушении парковки погиб человек

Пострадавшими считаются еще пятеро местных жителей.

По меньшей мере один человек погиб, еще пять получили ранения после обрушения многоуровневой парковки на территории США. Известно, что стоянка автомобилей располагалась в одном из жилых зданий в элитном районе города Нью-Йорка Манхэттене. Информацию о происшествии местным журналистам подтвердил сотрудник экстренного ведомства. В настоящее время специалисты устанавливают причины инцидента. По предварительным сведениям, под завалами людей нет.

В результате инцидента пострадали шестеро рабочих: один из них погиб, четверо были доставлены в медицинское учреждение, тогда как еще один отказался от оказания медицинской помощи. представитель пожарной службы

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс проинформировал общественность о том, что уцелевшие конструкции парковки до сих пор находятся в нестабильном состоянии, поэтому на месте чрезвычайной ситуации задействована специальная аварийная техника.

В зоне платной парковки на Петроградской стороне начали устанавливать знаки.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости