В Новосибирске задержали 14 сторонников движения АУЕ*

Троих задержанных поместили под стражу и под домашний арест.

В Новосибирске задержали 14 сторонников организации "Арестантское уголовное единство"* (АУЕ)*. Об это информирует "РИА Новости" со ссылкой на сообщение заместителя начальника регионального ГУМВД России Кирилла Травина.

Спецоперация состоялась 5 октября. В ней также были задействованы сотрудники УФСБ и Росгвардии. Силовики задержали 14 человек в возрасте от 15 до 20 лет, которые являются приверженцами организации АУЕ*, а также придерживаются националистических идей. Отмечается, что задержанные причастны к нападению на представителей других субкультур в Новосибирске, которое произошло летом текущего года.

В ходе обысков было обнаружено и изъято большое количество бейсбольных бит, ножей, а также наклейки с нацистской атрибутикой. Троих задержанных поместили под стражу и под домашний арест.

Ранее в Амурской области полицейские задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Фото: pexels.com

АУЕ* ("Арестантское уголовное единство"*) - экстремистская организация, запрещена в РФ