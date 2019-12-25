Информации о пострадавших нет.

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на местных специалистов из Единой геофизической службы РАН. По предварительной информации, эпицентр подземный толчков располагался в Искитимском районе. Предположительно, такая активность связана с работой добывающих предприятий.

Эпицентр землетрясения находился в двух километрах от деревни Девкино. Рядом с этим населенным пунктом находится восточный участок Колыванского разреза. По данным Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН, местные жители заметили подземные толчки около 01:5 ночи по местному времени.

Жители Иркутска ощутили землетрясение интенсивностью 3-4 балла.

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