В Новосибирской области мать задушила своих детей подушкой и легла спать

Появились подробности этой жуткой истории.

Жуткое происшествие потрясло жителей села Абрамово Куйбышевского района Новосибирской области.

26-летний мужчина вернулся домой с работы около 8 часов вечера 5 октября домой и обнаружил бездыханные тела своих детей, 6-летней дочки и 11-месячного сына. Дома находилась только его жена, мать этих детей. Других лиц в доме или их присутствия в доме не обнаружено. Мужчина вызвал полицию. Правоохранительные органы задержали женщину.

Следственным Управлением Следственного Комитета России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, в отношении малолетнего". Основным подозреваемым в этом деле является 23-летняя мать детей. "На месте преступления следователями проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств", - говорится на официальном сайте СУ СК РФ по Новосибирской области.

В социальных сетях появилась информация, что женщина убила своих детей подушкой и легла спать. Убийство детей она совершила, узнав об измене мужа. В местных СМИ сообщается, что семья жила не очень дружно, между супругами часто бывали скандалы. Соседи сообщили, что женщина сначала удушила малыша подушкой, а затем повесила дочь, после чего уснула.

Недвано Piter.TV сообщал о жуткой истории во Владимирской области, там мать троих детей убила 4го новорожденного ребенка и закопала в карьере.

Видео: Piter.TV