Под Владимиром женщина удушила новорожденного и закопала в карьере

Женщина объяснила свой поступок тяжелым психологическим состоянием из-за тяжелого материального положения семьи.

Во Владимирской области женщина родила крепкого здорового малыша, затем удушила его и захоронила тело в карьере.

Женщина состоит в браке, в семье трое детей на иждивении. В декабре 2016 года она забеременела вновь и скрыла ото всех этот факт. Она решила выносить ребенка, родить, а затем оставить его в роддоме. Но свои намерения она не исполнила. Вечером 16 июля 2017 года женщина самостоятельно родила крепкого жизнеспособного мальчика. Пока муж и дети спали, она задушила только что родившегося младенца и отнесла его в близлежащий карьер, где закопала его.

Свой поступок женщина объяснила тем, что у нее было тяжелое психологическое состояние из-за материальных трудностей в семье. Следствию она сообщила, что постоянно находилась в страхе из-за скрытия беременности, отмечая, что с мужем были напряженные и нестабильные отношения из-за бытовой неустроенности.

Следствием проведен комплекс судебных экспертиз. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Видео: Piter.TV