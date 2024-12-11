Ими оказались двое жителей соседних регионов, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

В Новосибирске задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения в помещении банка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным следствия, на 18-летнего жителя Октябрьского района напали двое мужчин в черных масках, когда тот снимал деньги с банкомата. У потерпевшего похитили 500 тысяч рублей. Сыщики установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей соседних регионов, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Отмечается, что похищенными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Брянске лжепредставители торговой сети стали фигурантами уголовного дела о преступном сообществе.

Видео: УМВД по Новосибирской области