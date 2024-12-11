Информация о пострадавших не поступала.

В Новосибирске потушили пожар в колледже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 23 января в Технологическом колледже питания. В здании сработала автоматическая установка пожарной сигнализации. На улицу самостоятельно эвакуировались 500 человек.

Информация о пострадавших не поступала. Площадь огня составила 55 квадратных метров. В его тушении участвовали 46 специалистов и 15 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае на пожаре погибли двое детей.

Видео: МЧС России