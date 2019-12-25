В Новосибирске на стройке погиб монтажник

Рабочего раздавило краном.

В Новосибирске на стройке на высоте 60 метров погиб рабочий.

Региональные следственные органы сообщают, что по факту гибели рабочего на стройплощадке организована доследственная проверка. Как удалось установить, при демонтаже крана произошла поломка, и монтажника зажало между секцией и башней крана на высоте 60 метров. От полученных травм рабочий скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. Следователем СКР проводится осмотр места происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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