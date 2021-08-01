В Новосибирске мужчина ранил ножом пассажира автобуса

Предположительно, нападавший был в состоянии наркотического опьянения.

В Новосибирске мужчина ударил ножом пассажира автобуса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Инцидент произошел 31 июля. На кадрах опубликованного ролика видно, как мужчина неожиданно наносит удар пожилому гражданину в шею. Пострадавший, видимо, не сразу понял, что произошло.

По данным ведомства, нападавший на момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения. Пожилого мужчину после ЧП отправили в лечебное учреждение.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса России "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Ранее в Токсово убили мужчину за отказ перепарковать автомобиль.

Видео: Telegram/АСТ-54 Black