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В Новосибирске из-за обрушившегося здания погибли 3 человека

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Тело третьего человека извлекли из-под обломков, он погиб.

Сегодня, 28 августа, в Новосибирске обрушилась стена и перекрытия одноэтажного здания.

ЧП произошло в 12 часов 20 минут по местному времени на улице Ударная в Ленинском районе Новосибирска. К месту ЧП незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного МЧС России по Новосибирской области. 

Известно, что работы проводили 8 человек. Трое рабочих успели отбежать на безопасное расстояние, один рабочий не получил значительных травм. Под завалами находилось 4 человека. Первым извлекли пострадавшего мужчину, с переломами он доставлен в больницу. Затем, одно за другим, достали из-под обломков тела трех рабочих.

Сегодня ранее: При пожаре на предприятии в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих, еще один человек в больнице.

Видео: Следком

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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