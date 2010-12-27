В Нижнем Новгороде при пожаре на заводе погибли двое рабочих

Еще один человек пострадал.

Сегодня утром, 28 августа, на предприятии "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде при пожаре погибли 2 мужчины, еще один человек пострадал.

ЧП произошло утром на судоверфи строящемся сухогрузе в 8:23 утра. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На ликвидации возгорания было задействовано 42 человека личного состава и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 32 человек и 8 единиц техники. На данный момент пожар полностью потушен.

Во время пожара погибли 2 рабочих, еще один пострадавший доставлен в больницу.

Сегодня ранее: В Новосибирске произошло обрушение, есть погибшие и пострадавшие.(видео, фото).

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области