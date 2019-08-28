В Новосибирске под завалами обрушившейся новостройки оказались 12 человек

В сети опубликовано видео с места ЧП.

Сегодня, 28 августа, в Новосибирске на стройке обрушилась стена и перекрытия одноэтажного здания.

ЧП произошло в 12 часов 20 минут по местному времени на улице Ударная в Ленинском районе Новосибирска. К месту ЧП незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного МЧС России по Новосибирской области.

Сейчас стало известно, что из под завалов достали мужчину, он жив. СМИ сообщают, что под завалами могут находится 11 рабочих. Официальных данных о количестве пострадавших на данный не поступало. На месте ЧП работают 52 человека и 19 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 4 единицы техники.

Видео: ВК, Инцидент Новосибирск

Фото: ВК, Инцидент Новосибирска, МЧС РФ по Новосибирской области