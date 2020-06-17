Зверь отказался от перца и баклажанов, но съел яблоки.

В Новороссийске дикий кабан выпросил у туристов угощение. После этого довольное животное убежало в сторону леса. Инцидент попал на видеозапись. Ролик опубликован журналистами из "Кубани 24".

Этот молодой кабан поразил нас не только своей дружелюбностью, но и тонкими вкусовыми предпочтениями автор ролика

На кадрах показано, как путешественник разрезает для кабана яблоки. Кабан одобрительно похрюкивает, когда уплетает лакомство. Зверь позволил кормильцу погладить себя по голове и назвать "хорошим свином". Свидетель событий добавил, что лесное животное не испугалось людей и не проявило к ним агрессии. Его спутница за кадром заявила, что кабан так к ним бежал, как будто узнал в них своих знакомых.

Жители Кубани отметили, что кабан отказался от болгарского перца и магазинных баклажанов.

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Видео: ВКонтакте/ Новороссийск LIFE