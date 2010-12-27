В Новом Девяткино полицейский защитил мертвого мужчину от избиения хулиганом

Участковому пришлось защищать мертвеца от хулигана.

В Новом Мурино по Арсенальной улице,5 представителю правопорядка пришлось защищать мертвое тело от посягательств неизвестного мужчины. Аноним пытался запинать ногами тело уже погибшего противника, при этом нецензурно ругаясь.

Полицейский применил перцовый баллончик, чтобы хоть как-то остановить агрессивного преступника. Инцидент произошел около 9 часов утра 13 мая. О недвигающемся теле сообщили прохожие. Представитель закона приехал на место раньше следователей, поэтому охранял труп в одиночестве.

В какой-то момент к мертвецу подошел молодой человек 20-25 лет, который с ожесточением начал пинать жертву, лежащую на асфальте. В ответ на требование оперативника прекратить действия, тот начал оскорблять майора полиции. В результате остановить хулигана смогло только содержимое перцового баллончика.

Отметим, что задержать нарушителя не удалось: его "отбил" еще один предполагаемый преступник, напавший на полицейского. Избивавший труп юноша сумел сбежать, а вот его "защитник" не смог этого сделать. В отделении полиции выяснилось, что на помощь к драчуну кинулся 25-летний житель Мурино. ранее он имел судимость по делу о наркотиках.

В настоящее время сбежавший разбойник разыскивается.

Напомним, что у "Румбы" на Васи Алексеева шестеро мужчин избили до смерти гражданина Украины

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП

