У "Румбы" на Васи Алексеева шестеро мужчин избили до смерти гражданина Украины

Один из нападавших задержан, остальные - в розыске.

В Кировском районе Петербурга погиб иностранец. На мужчину напали русские и белорус. Хулиганы набросились на приезжего из Украины за торговым центром "Румба". Завязалась уличная драка, в ходе которой жертва получила смертельные повреждения. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

О произошедшем нападении полиции сообщил очевидец. Он заметил, что по улице Васи Алексеева, 6 без движения лежит человек. Асфальт рядом с ним был пропитан кровью. На место были также вызваны медики скорой помощи, которые констатировали смерть. Представителям закона удалось установить личность погибшего. Одна из сотрудниц ближайшего банка узнала в трупе своего знакомого, 32-летнего приезжего. Оперативники выяснили, что около половины шестого вечера 13 мая на него набросились шестеро людей. Причина агрессии к жителю Украины пока что не известна.

В настоящее время полиция задержала одного из преступников. им оказался 39-летний белорус. В розыске у оперативников еще пятеро местных жителей, принимавших участие в трагическом инциденте.

Фото: Piter.tv

