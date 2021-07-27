В Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна ребенка

В Новокузнецке женщина поймала полуторагодовалого мальчика, который выпал из окна. Об этом сообщает телеканал "360".
В интернете был опубликован ролик, на котором как женщина подбежала к дому и поймала ребенка. После этого она дождалась, когда его заберут родители, которые услышали плач и выбежали на улицу.
По данным СМИ, прибывшие по сигналу врачи выявили у мальчика незначительные ушибы.
Telegram-канал Life Shot сообщает, что на момент происшествия отец ребенка занимался своими делами, а мать искала бутылочку сестре мальчика. Окно было открыто из-за жары.
В городской полиции заявили, что в скором времени женщину-спасительницу отблагодарят за ее поступок.
Ранее сотрудники ОМОН Росгвардии спасли тонущего серфингиста в Большой Невке в Санкт-Петербурге.
Видео: Telegram/Life Shot
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