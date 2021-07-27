В Новокузнецке женщина поймала выпавшего из окна ребенка

Местная полиции обещала наградить ее за поступок.

В Новокузнецке женщина поймала полуторагодовалого мальчика, который выпал из окна. Об этом сообщает телеканал "360".

В интернете был опубликован ролик, на котором как женщина подбежала к дому и поймала ребенка. После этого она дождалась, когда его заберут родители, которые услышали плач и выбежали на улицу.

По данным СМИ, прибывшие по сигналу врачи выявили у мальчика незначительные ушибы.

Telegram-канал Life Shot сообщает, что на момент происшествия отец ребенка занимался своими делами, а мать искала бутылочку сестре мальчика. Окно было открыто из-за жары.

В городской полиции заявили, что в скором времени женщину-спасительницу отблагодарят за ее поступок.

Ранее сотрудники ОМОН Росгвардии спасли тонущего серфингиста в Большой Невке в Санкт-Петербурге.

Видео: Telegram/Life Shot