Сотрудники ОМОН Росгвардии спасли тонущего серфингиста в Большой Невке

Врачи диагностировали у серфингиста серьезные повреждения пальцев обеих рук.

В среду, около двух часов дня, экипаж дежурного катера ОМОН Росгвардии по Петербургу и области спас тонущего серфингиста в акватории реки Большая Невка напротив Елагина острова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы смогли вытащить пострадавшего и оказать ему доврачебную помощь. Прибывшие на место врачи диагностировали у мужчины серьезные повреждения пальцев обеих рук. Оказалось, что он катался на электрической доске и упал с нее. Когда пострадавший пытался ухватится за доску, повредил обе руки о винт мотора и не мог самостоятельно доплыть до берега.

О состоянии серфингиста пока ничего неизвестно.

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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ Росгвардии по СПб и ЛО