Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии назвал победителей этого года

В Новой Голландии завершился II Международный фестиваль дебютного кино. Самое время подвести итоги – жюри выбрало победителей этого года.
Основной конкурс
Гран-при и вознаграждение в 15 тысяч евро получила работа "Девушка и паук" (Рамон и Сильван Цюрхеры). Приз жюри и 10 тысяч евро получил фильм "Пятна" (Мерави Герима). В номинации "Специальное упоминание жюри" победила картина "Бобок" (Александра Карелина, Иван Якушев). Лучшим российским фильмом стала работа "Обходные пути" (Екатерина Селенкина).
Конкурс короткого метра
Три главных приза и вознаграждение в 5 тысяч евро получили работы: "В поисках Алины" (Рокхайя Марьеме Бальде), "Двухсотлетие" (Пабло Альварес-Меса) и "Чувства летающих" (Данила Липатов). В номинации "Специальное упоминание жюри" победил фильм "Девушка с лемонграссом" (Пом Бунсермвича).
В последний день фестиваля, 13 октября, в Большом зале киноцентра "Родина" и в "Актовом зале" в "Доме 12" на Новой Голландии пройдут показы фильмов-победителей. Билеты можно приобрести здесь.
Также совсем скоро в кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль американского кино "AMFEST".
Фото: ВКонтакте / Международный фестиваль дебютного кино
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.