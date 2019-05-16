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Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии назвал победителей этого года
Сегодня, 21:49
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Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии назвал победителей этого года

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Победителями стали 8 работ.

В Новой Голландии завершился II Международный фестиваль дебютного кино. Самое время подвести итоги – жюри выбрало победителей этого года. 

Основной конкурс

Гран-при и вознаграждение в 15 тысяч евро получила работа "Девушка и паук" (Рамон и Сильван Цюрхеры). Приз жюри и 10 тысяч евро получил фильм "Пятна" (Мерави Герима). В номинации "Специальное упоминание жюри" победила картина "Бобок" (Александра Карелина, Иван Якушев). Лучшим российским фильмом стала работа "Обходные пути" (Екатерина Селенкина). 

Конкурс короткого метра 

Три главных приза и вознаграждение в 5 тысяч евро получили работы: "В поисках Алины" (Рокхайя Марьеме Бальде), "Двухсотлетие" (Пабло Альварес-Меса) и "Чувства летающих" (Данила Липатов). В номинации "Специальное упоминание жюри" победил фильм "Девушка с лемонграссом" (Пом Бунсермвича). 

В последний день фестиваля, 13 октября, в Большом зале киноцентра "Родина" и в "Актовом зале" в "Доме 12" на Новой Голландии пройдут показы фильмов-победителей. Билеты можно приобрести здесь.

Также совсем скоро в кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль американского кино "AMFEST".

Фото: ВКонтакте / Международный фестиваль дебютного кино

Теги: новая голландия, победители, фестиваль дебютного кино
Категории: Кино, Лента новостей, Новости СПб, Культура,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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esidors
Сегодня 22:41

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
esidors
Сегодня 22:41

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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