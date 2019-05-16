Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии назвал победителей этого года

Победителями стали 8 работ.

В Новой Голландии завершился II Международный фестиваль дебютного кино. Самое время подвести итоги – жюри выбрало победителей этого года.

Основной конкурс

Гран-при и вознаграждение в 15 тысяч евро получила работа "Девушка и паук" (Рамон и Сильван Цюрхеры). Приз жюри и 10 тысяч евро получил фильм "Пятна" (Мерави Герима). В номинации "Специальное упоминание жюри" победила картина "Бобок" (Александра Карелина, Иван Якушев). Лучшим российским фильмом стала работа "Обходные пути" (Екатерина Селенкина).

Конкурс короткого метра

Три главных приза и вознаграждение в 5 тысяч евро получили работы: "В поисках Алины" (Рокхайя Марьеме Бальде), "Двухсотлетие" (Пабло Альварес-Меса) и "Чувства летающих" (Данила Липатов). В номинации "Специальное упоминание жюри" победил фильм "Девушка с лемонграссом" (Пом Бунсермвича).

В последний день фестиваля, 13 октября, в Большом зале киноцентра "Родина" и в "Актовом зале" в "Доме 12" на Новой Голландии пройдут показы фильмов-победителей. Билеты можно приобрести здесь.

Также совсем скоро в кинотеатре "Аврора" пройдет фестиваль американского кино "AMFEST".

Фото: ВКонтакте / Международный фестиваль дебютного кино