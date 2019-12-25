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В Новой Зеландии нашли коонавирус после объявления победы над эпидемией
Сегодня, 9:11
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matveyvn

В Новой Зеландии нашли коонавирус после объявления победы над эпидемией

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Он выявлен у двух женщин, вернувшихся из-за границы.

В Новой Зеландии нашли коонавирус после объявления победы над эпидемией. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что COVID-19 выявили у двух женщин среднего возраста, которые прибыли из-за границы. Им разрешили вернуться в страну в особом порядке, после отправили на двухнедельную самоизоляцию. Тесты на новую коронавирусную инфекцию оказались положительными.

Женщинам разрешили один раз нарушить карантин - чтобы они могли проститься с умирающим родственником.

В правительстве Новой Зеландии добавляют, что это могут быть не последние случаи заражения, так как в страну возвращается всё больше сограждан.

Ранее в Петербурге из больницы выписали 103-летнюю пациентку, победившую коронавирус.

Теги: коронавирус, новая зеландия, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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