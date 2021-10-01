В Новой Москве загорелся склад площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили региональные экстренные службы. По информации от ГУ МЧС, пострадала территория помещения, в котором находятся строительные материалы. Инцидент зафиксирован днем 1 октября в поселке Мосрентген на улице Адмирала Корнилова
Горит одноэтажный железобетонный склад со строительными материалами с размерами 50 на 100 метров. Существует угроза распространения огня на соседнее здание.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
В настоящее время стало известно о том, что на объекте обрушилась кровля. Для ликвидации пламени пришлось привлекать воздушные силы Московского авиационного центра.
На проспекте Александровской фермы тушат пожар в складском здании.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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