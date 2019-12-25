В Новой Москве загорелась казарма войсковой части. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник в столичных экстренных службах.
Пожар произошел в поселке Мосрентген. Огнем и дымом охвачены два последних этажа восьмиэтажного здания. Военнослужащие, находившиеся в казарме, были оперативно эвакуированы. Информации о пострадавших нет.
Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров.
По предварительным данным, пожар случился в шахте лифта.
Ранее был задержан подозреваемый в поджоге "Ленты" в Томске.
Фото: Telegram / 112
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все