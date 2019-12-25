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В Новой Москве загорелась казарма войсковой части
Сегодня, 15:50
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В Новой Москве загорелась казарма войсковой части

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Информации о пострадавших нет.

В Новой Москве загорелась казарма войсковой части. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник в столичных экстренных службах.

Пожар произошел в поселке Мосрентген. Огнем и дымом охвачены два последних этажа восьмиэтажного здания. Военнослужащие, находившиеся в казарме, были оперативно эвакуированы. Информации о пострадавших нет.

Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар случился в шахте лифта.

Ранее был задержан подозреваемый в поджоге "Ленты" в Томске. 

Фото: Telegram / 112

Теги: казарма, мосрентген, новая москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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