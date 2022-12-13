В результате пожара произошло частичное обрушение.

В Новой Москве локализовали пожар в торговых павильонах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

Инцидент произошел утром 2 февраля в районе 21-го км Киевского шоссе. В торговых павильонах произошел пожар. Площадь возгорания составила 200 кв.м. В результате пожара произошло частичное обрушение. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что число погибших при пожаре в бытовках в Севастополе выросло до семи.

Видео: МЧС России