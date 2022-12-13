Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Число погибших при пожаре в бытовках в Севастополе выросло до семи. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел ночью 2 февраля в бытовках на улице Нефтяная. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Отмечается, что в строительном модуле проживали более 100 рабочих.

В результате пожара погибли семь человек. Судьба еще пяти строителей неизвестна. Открыло уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ранее мы сообщали, что на Кубани трое детей погибли при пожаре.

Видео: Telegram / МЧС России