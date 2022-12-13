На Кубани трое детей погибли при пожаре

В тушении огня участвовали 15 человек и шесть единиц спецтехники.

На Кубани трое детей погибли в результате пожара в частном доме. Об этом сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел утром 29 января в поселке Октябрьском. В доме проживала многодетная семья. Пожарным поступил сигнал от местных жителей о возгорании в доме. В тушении огня участвовали 15 человек и шесть единиц спецтехники.

После ликвидации пожара в доме обнаружили тела трех малолетних детей. Их мать, а также ее 7- и 12-летние дочери госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Его передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Ранее мы сообщали, что в вестибюле станции метро "Каширская" в Москве вспыхнул пожар.

Видео: Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю