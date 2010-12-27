В Ново-Девяткино неизвестный обокрал дом сварщика

Полицейские Всеволожского района разыскивают подозреваемого в совершении квартирной кражи в Ново-Девяткино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
О происшествии стало известно 16 октября. В полицию обратился 30-летний сварщик, который утверждал, что в его квартиру на Арсенальной улице проник злоумышленник и похитил у него 96 тысяч рублей. Кроме того, он обнаружил пропажу кольца и браслета. Полиция начала разыскивать подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).
Ранее Piter.TV сообщил, что Управление по транспорту Ленобласти не хочет отмены маршрутов до города.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )