Погибло население района около деревни Вдицко.

В Новгородской области обнаружили захоронение мирных жителей, погибших от рук нацистов во времена ВОВ. Об этом рассказал журналисты телеканала "360" со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Светлану Петренко. Известно, что место гибели местного населения зафиксировано в окрестностях деревни Вдицко. Эксперты эксгумировали останки более 190 человек. В числе жертв немецкой армии были женщины и дети. Работы на локации продолжаются.

По всем извлеченным останкам назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти. В ходе экспертиз будет получен биологический материал для дальнейшего установления генотипа погибших. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

В настоящее время следователи разбираются в архивах, чтобы установить обстоятельства фашистских захватчиков в данном районе. Главк просит рассказать об уничтожении мирного населения около деревни Вдицко тех, кто может пролить свет на произошедшее.

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Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации