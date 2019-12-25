  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом
Сегодня, 12:00
110
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом

0 0

Пострадал водитель грузовика.

В Новгородской области грузовик врезался в жилой дом. Об этом рассказали представители региональной пресс-службы МВД. На данный момент причина ДТП устанавливается. В правоохранительных органах уточнили, что машина сначала выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с ЛЭП, а уже затем - с Volkswagen Multivan и зданием. Инцидент зафиксирован на 450-ом километре ФАД "Россия" в Крестецком районе. За рулем находился мужчина 1974-го года рождения.

Мужчина совершил касательное столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем "МАН" с полуприцепом, затем совершил съезд в левый по ходу движения кювет.

пресс-служба полиции региона

В настоящее время известно об одном пострадавшем. Медикам пришлось госпитализировать водителя грузовика.

В массовом ДТП на КАД пострадала 12-летняя школьница.

Фото: Вконтакте/ЧП 53 Великий Новгород. Новости

Теги: грузовик, новгородская область
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии