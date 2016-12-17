Видео: в Нижнем Новгороде парень переделал велик в гелик и проехался по городу

Из-за картонного Gelandewagen на него могут завести несколько административных дел.

В Нижнем Новгороде парень переделал свой велосипед в автомобиль Gelandewagen и проехал на нем по улицам города. Ролик он опубликовал в своем Instagram.

Однако, как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по области, молодой человек нарушил несколько правил во время езды на картонном автомобиле и понесет за это наказание в соответствии с законодательством.

В ГИБДД начали изучать ролик и заметили несколько фактов административных правонарушений. Например, молодой человек пересек сплошную линию. Также специалисты изучат и саму сделанную конструкцию.

В февраль в Ставропольском крае очевидцы сняли на видео "Жигули", которые едут задом наперед.

Видео: Instagram/ dvad_3