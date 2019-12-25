Судно везут в Тромсе для водолазного осмотра.

В Норвегии сняли с мели российский траулер "Кокшайск". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители морского спасательного координационного центра города Мурманск. Чиновники объяснили, что два буксира помогли снять с мели около города Тромсе судно, принадлежащее СПК РК "Чапома". В ближайшее время траулер будет осмотрен водолазами.

Напомним, что в четверг 25 июня стало известно о том, что российский траулер с 35 членами экипажа застрял на мели около берегов Норвегии. В настоящее время по данному инциденту ведется проверка транспортным управлением Следственного комитета РФ и Транспортной прокуратуры. Моряки рассказали, что судно "Кокшайск" дало течь. С ней команда траулера справилась самостоятельно.

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