Экипаж пытается поднять с мели судно во время прилива.

Российский траулер сел на мель у берегов северной Норвегии. Об этом сообщила местная телерадиокомпания NRK. Журналисты объяснили, что инцидент произошел с "Кокшайском", на котором находятся 35 членов экипажа. Судно село на мель около города Тромсе утром 25 июня.

В настоящее время спасательные службы пытаются поднять корабль с мели во время прилива. Они отметили, что российскому экипажу пока что помощь не требуется. О причинах произошедшего представители Норвегии не располагают сведениями.

У судна есть небольшой крен. Следов протечек не наблюдается Эдмунд Йонсен, капитан находящегося поблизости судна

Представитель полиции Норвегии Руне Нильсена заметил, что причины произошедшего будут установлены после того, как спасатели переговорят с членами "Кокшайска".



Видео: Youtube/ Флот Проект