В Норильске произошел пожар в складских помещениях

В ГУ МЧС рассказали о возгорании на площади в три тысячи квадратных метров.

В российском городе Норильске Красноярского края произошел пожар на территории складских помещений. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители регионального управления экстренного ведомства. Представители пресс-сужбы ГУ МЧС рассказали о том, что заявление об инциденте поступило в дежурную часть в 16:06 дня по местному времени (в 12:06 по времени Москвы). Воспламенились здания, которые находятся в районе Вальковского шоссе. Изначально огнеборцы говорили о том, что пламя затронуло полторы тысячи квадратных метров, но позже возгорание распространилось на территорию до трех тысяч квадратных метров. В ликвидации последствий принимают участие свыше 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

Происходит загорание складских помещений на площади 3 000 кв. м. Пожарные принимают все усилия по недопущению распространения огня. По предварительной информации, пострадавших нет. пресс-служба ГУ МЧС по региону

На проспекте Большевиков три пожарные машины тушили балкон.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС по региону