С начала работы петербургская "Ночлежка" помогла 22 тыс. бездомных

Ежегодно 80 сотрудников организации и более 400 волонтеров помогают порядка 9,5 тыс. человек.

На протяжении более 30 лет петербургская благотворительная организация "Ночлежка" помогает людям, оставшимся без крыши над головой. Сегодня в базе организации находятся имена более 22 тыс. человек. Об этом "Невским Новостям" рассказал директор "Ночлежки" Григорий Свердлин.

Ежегодно 80 сотрудников организации и более 400 волонтеров помогают порядка 9,5 тыс. человек, которые оказались в трудной жизненной ситуации. "Ночлежка" предоставляет нуждающимся не только крышу над головой, но и помогает решить юридические проблемы, а также устроиться на работу.

Летом этого года организация объявила о запуске двух проектов – загородный приют в Ленобласти и кафе с бывшими бездомными сотрудниками. Как рассказал Свердлин, строительство дома под Гатчиной все еще продолжается. Ранее мы писали, что открытие нового приюта состоится летом 2022 года. А вот кафе, рассказал Свердлин, откроет свои двери совсем скоро.

Подробнее о развитии проектов "Ночлежки" в Петербурге и области – в нашем материале.

Фото: Piter.tv