В "Ночь музеев" в Военно-медицинском музее научат людей оказывать первую помощь

Кроме того, на этой площадке посетители смогут заглянуть в человеческое тело с помощью 3D очков.

В рамках "Ночи музеев" представители Красного Креста проведут в Военно-медицинском музее мастер-класс по оказанию первой помощи. Кроме того, каждый из посетителей сможет заглянуть в человеческое тело и разглядеть все органы с помощью 3D очков. Их привезут на площадку сотрудники музея истории науки и медицины Бургаве. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу, 11 мая координатор проекта "Первая помощь и реагирование на ЧС" Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста Илья Иванов.

В "Ночь музеев" в Военно-медицинском музее будет работать четыре площадки: "Знание — сила!", "В минуту опасности!", "Тело в дело!" и "Смотри и учись!". На каждой из них пройдут занимательные мастер-классы и лекции. В частности, состоятся экспресс-занятия с фитнес-тренером, лекции по фитотерапии, диетологии, гомеопатии и косметологии. Кроме того, специалисты расскажут, как менялись представления о человеческом теле со временем. В завершении ночи каждый посетитель получит персональный паспорт здоровья, в котором будет указаны пройденные площадки.

Ранее мы писали, что "Ночь музеев"- 2018 пройдет в Петербурге 19 и 20 мая.

Фото: Piter.TV