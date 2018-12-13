Участие могут принять все желающие, имеющие на руках билет "Ночи музеев".

В среду, 15 мая. стало известно о том, что в "Ночь музеев" петербуржцы смогут выгулять песца в Ленинградском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Участие могут принять все желающие, которые имеют на руках билет "Ночи музеев".

Гости смогут не только понаблюдать за повадками песца, филина, альпаки и других питомцев, но и задать специалистам все интересующие вопросы сказано в сообщении

Напомним, что в этом году музеи выбрали тему "Элементы" для "Ночи музеев – 2019". В частности, с участниками акции поговорят о химии любви, элементах успеха, о российской науке и о науке в самих музеях.

Piter.TV уже сообщал о том, что в ночь на 18 мая в Петербурге будет работать специальный транспорт.

Фото:pixabay