Сумма ущерба превысила 3 млн рублей.

В Нижнем Новгороде задержали гастролеров, промышлявших кражами автомобильных зеркал. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, злоумышленники прибыли из Екатеринбурга, арендовали квартиру и за несколько дней совершали кражи. Отмечается, что они использовали инструменты для демонтажа боковых зеркал с чужих иномарок бизнес-класса, припаркованных во дворах. Сообщники действовали исключительно по ночам и в Советском районе областного центра.

Сумма ущерба превысила 3 млн рублей. В настоящее время установлена причастность участников группы к хищению 30 автомобильных зеркал. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества.

Видео: ГУ МВД России по Нижегородской области