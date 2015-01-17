В Нижне-Свирском заповеднике Ленобласти обнаружили "Кровавый зуб"

Гриб поселился под хвойными деревьями среди мхов.

Редчайший гриб Гиднеллум Пека обнаружили в Нижне-Свирском государственном заповеднике Ленобласти. Об этом рассказали в пресс-службе организации в пятницу, 18 августа.

Гриб поселился под хвойными деревьями среди мхов. "Кровавый зуб" не является ядовитым, однако он не употребляется в пищу из-за горечи. Помимо указанного названия, гриб Гиднеллум Пека именуют как "Клубника и сливки", чему поспособствовало сочетание красного и белого цветов на шляпке и ножке.

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Фото: пресс-служба Нижне-Свирского государственного заповедника