В Нижегородской области сгорела "Святая Русь"

На трехпалубном теплоходе в этот момент не было людей.

В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход Святая Русь". Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По предварительным данным, в 11.40 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области поступило сообщение о возгорании теплохода. Он находился в затоне Сибирский около города Бор Нижегородской области.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На судне в этот момент никого не было, так как теплоход не эксплуатируется с 2018 года. Данная информация от МЧС является оперативной и подлежит уточнению.

Ранее в Дворцовую набережную врезался "Метеор".

Фото и видео: ВК/ ГУ МЧС России по Нижегородской области