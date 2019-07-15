В Дворцовую набережную врезался "Метеор"

После столкновения теплоход продолжил движение своим ходом.

Днем 15 июля теплоход "Метеор" врезался в Дворцовую набережную, сообщил корреспондент Piter.TV. Инцидент произошел у стен Зимнего дворца.

От удара о гранитную набережную у теплохода повредилась носовая часть. На видео с места происшествия видно, как "Метеор" спокойно швартуется на причале. По словам очевидцев, судно на своем ходу уплыло в неизвестном направлении.

Сотрудники МЧС осмотрели Дворцовую набережную, опасности для горожан обнаружено не было. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Piter.TV сообщал, что очевидцам удалось снять на видео подводную лодку "Владикавказ" в Кронштадте.

Видео: Piter.TV