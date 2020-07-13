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В Нижегородской области назвали возможную причину пожара

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В СК возбудили уголовное дело после гибели пяти человек в пожаре.

Причиной пожара в в Арзамасском районе Нижегородской области, по предварительным сведениям, могла стать неисправность электропроводки.Соответствующее заявление сделали представители прес-сслужбы из регионального управления Следственного комитета. Специалисты уточнили, что говорят о трагедии, которая произошла в частном доме. Жертвами воспламенения стали члены одной семьи из пяти человек.

Причиной возгорания стала неисправность электропроводки. При осмотре тел погибших следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что утром 7 октября в селе Слизнево произошел пожар. В огне погибли 30-летняя женщина, 36-летний мужчина и трое детей ы возрасте полутора лет, 4 и 11 лет. По факту инцидента возбуждено уголовное делопо части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинение смерти по неосторожности.

Петербургский СК ищет жертв домогательств 72-летнего мужчины.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: нижнегородская область, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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