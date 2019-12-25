В Нижегородской области нашли тело пропавшего ребенка. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета РФ. Специалисты напомнили, что мальчик из-за болезни не мог ориентироваться в пространстве. У малыша также фиксировались проблемы с коммуникацией. В понедельник 19 июля около 17:30 по московскому времени четырехлетний малыш ушел из дома. Инцидент произошел в городе Ворсма Павловского района. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.
В ходе поисковых мероприятий в водоеме водолазами извлечено тело пропавшего ребенка. В настоящее время следователи СК проводят его осмотр, назначается судебно-медицинская экспертиза.
пресс-служба СК РФ по региону
В надзорном ведомстве объяснили, что семья погибшего ребенка не состояла на учете.
Полицейские нашли пропавшую 11-летнюю девочку на Лиговском проспекте.
Фото: Следственный комитет России
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