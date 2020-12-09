По предварительным сведениям из соцсетей, пострадавшими считаются три человека.

В Нижегородской области на автомойке произошел взрыв. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Известно, что представители ГУ МЧС по региону были направлены на ликвидацию последствий в Володарск. Информацию о взрыве специалисты получили на пульт диспетчера в 09:58 утра по московскому времени. В экстренном ведомстве добавили, что в здании выбиты оконные проемы, а также повреждены двери. Конструкция не обрушилась. на месте работают 13 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Поступило сообщение о хлопке в боксе автомойки на улице Больничной в Володарске. В результате происшествия есть пострадавшие, количество уточняется пресс-служба ГУ МЧС по региону

В соцсетях заметили, что в здании бывшей автомойки взорвалось компрессорное оборудование. В помещении заправлялись огнетушители и средства для автоматического тушения пожаров. По предварительным данным, есть трое пострадавших.

Во Всеволожске ввели режим муниципального ЧС в связи со взрывом в жилом доме.

Фото: Вконтакте/Плохие Новости Дзержинск

Видео: VK / Алексей Алексеев