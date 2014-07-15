В Нижегородской области ликвидировали пожар на полигоне ТКО

Угрозы для здоровья граждан региона не зафиксировано.

Экстренное ведомство ликвидировало воспламенение на полигоне твердых коммунальных отходов, произошедшее ранее в Балахнинском районе Нижегородской области. Соответствующее заявление сделали представители региональной администрации. Известно, что огонь распространялся по территории площадки в поселке Гидроторф ликвидирован. Специалисты пояснили, что в ночное время суток для тушения объекта привлекались силы и средства разных ведомств и подразделений. В частности, пришлось задействовать службу лесничества и дорожное ведомство. На текущий момент предположительной причиной возгорания являются погодные условия.

В местном Роспотребнадзоре по Нижегородской области уточнили, что превышения предельно допустимых концентраций веществ в воздухе в зоне жилой застройки не зафиксировано. Специалисты добавили, что концентрация вредных веществ осталась в пределах нормы, поэтому угрозы для здоровья населения отсутствуют.

В КБР трех пострадавших во время камнепада в горах доставили в больницу.

Фото и видео: Telegram / Георгий Поветкин/ТАСС