В Нижегородской области горит 25-этажный жилой дом

На улице -12 градусов, эвакуированы 84 человека.

Пожар в 25-этажном жилом доме произошел в городе Дзержинске Нижегородской области, из здания эвакуировали 84 человека из них 15 – дети. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

На данный момент информация по пострадавшимм не поступала.

Уже прорабатывается вопрос по привлечению пассажирских автобусов, чтобы обогреть эвакуированных жителей дома. Сейчас в Дзержинске на улице -12 градусов.

Ранее в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой.

Видео: Telegram/ Нижний №1