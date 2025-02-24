Задача выполнена "Центром" на на александро-калиновском направлении СВО.

Российский расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожил скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины, находившееся в районе города Дзержинска на территории Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена силами "Центральной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции на александро-калиновском направлении.

В ведомстве пояснили, что после получения разведывательных данных о сосредоточении личного состава противника наши артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, после чего развернули боевую машину и произвели залп из 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов по целям армии киевского режима. Известно, что ВСУ выбрали для своего расположения частный сектор. Контроль уничтожения целей, корректировку огня и передачу координат местоположения местных националистов осуществлял расчет отечественного беспилотника из разведывательного подразделения.

Артиллеристы поражают выявленные места скопления личного состава и техники противника, а также поддерживают штурмовые группы. "Поступает задача от нашей пехоты. Ребята запрашивают, и мы их сразу прикрываем, работаем, чтобы вообще противник к нам не подошел. Евгений Неделько, командир батареи, старший лейтенант

Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72Б3М.

Фото и видео: Минобороны России