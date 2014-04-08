В Ниже-Свирском заповеднике заметили свиристель с изысканным "макияжем"

В Ленинградской области птица с самым утонченным "макияжем" попала в объектив фотографа, передают "Невские новости".
Свиристель заметили в Ниже-Свирском государственном заповеднике. Пернатый лакомился ягодами рябины. Как рассказали в пресс-службе заповедника, у птицы утонченный макияж, "не каждая модница сможет так искусно и выразительно подвести глаза".
Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке пройдёт День белого медведя. Сотрудники учреждения подготовили индивидуальный интерактивный квест и обзорную экскурсию.
Фото: Вконтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник / Анатолий Смирнов
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