В Нидерландах обвалилась трибуна с болельщиками футбольной команды "Витесса". Об этом сообщается в "Твиттере" спортивной телевизионной программы ESPN FC.
Инцидент произошел в ходе матча девятого тура чемпионата Голландии между командами "Витесс" и "Неймеген". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу первых. После финального свистка болельщики победившей команды начали прыгать на своих местах, однако трибуна не выдержала и сломалась надвое.
Несмотря на инцидент фанаты продолжили чествовать футболистов, которые подошли к трибуне.
Отмечается, что в результате происшествия никто из болельщиков не пострадал.
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Видео: Youtube/Fankurve - Ultras
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