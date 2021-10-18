В результате происшествия никто из зрителей не пострадал.

В Нидерландах обвалилась трибуна с болельщиками футбольной команды "Витесса". Об этом сообщается в "Твиттере" спортивной телевизионной программы ESPN FC.

Инцидент произошел в ходе матча девятого тура чемпионата Голландии между командами "Витесс" и "Неймеген". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу первых. После финального свистка болельщики победившей команды начали прыгать на своих местах, однако трибуна не выдержала и сломалась надвое.

Несмотря на инцидент фанаты продолжили чествовать футболистов, которые подошли к трибуне.

Отмечается, что в результате происшествия никто из болельщиков не пострадал.

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Видео: Youtube/Fankurve - Ultras